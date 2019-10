Fortnite 2: atterra a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti

Sono finalmente disponibili le nuove missioni Acque Aperte della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la missione che richiede di atterrare a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti, all'interno della nuova mappa del gioco.

Questa missione può essere completata nell'arco di tre partite, atterrando ogni volta in una delle tre location indicate nel titolo stesso della missione. Di seguito vi mostriamo dove si trovano esattamente Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti.

Dove atterrare a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti

Tutto quello che dovete fare per completare questa missione è atterrare a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti, nell'arco di tre partite differenti. Dove si trovano questi luoghi all'interno della mappa, considerando che con l'avvento di Fortnite Capitolo 2 l'isola di Battaglia Reale è stata stravolta?

Per aiutarvi a individuare queste location, abbiamo deciso di segnalarvele all'interno della mappa riportata a fondo pagina, cerchiandole di rosso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per riconoscerle dall'alto, in modo da atterrare più facilmente su di esse, potete guardare il video proposto in apertura.

Come siete messi invece con le missioni Nuovo Mondo? Se siete riusciti a completarle, potete consultare la nostra guida che vi spiega come ottenere e dove trovare la lettera F nascosta.