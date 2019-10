Fortnite 2: danza a Vetture Vantaggiose, Faro di Lockie e Stazione Meteorologica

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Forgiato nello Slurp. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la missione che richiede di ballare davanti le Vetture Vantaggiose, il Faro di Lockie e la Stazione Meteorologica.

Per completare questa missione vi basta danzare di fronte alle Auto Compatte, al Faro di Lockie e alla Stazione Meteorologica. Dove si trovano queste location all'interno della mappa di Fortnite Capitolo 2? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove trovare Vetture Vantaggiose, Faro di Lockie e Stazione Meteorologica in Fortnite 2

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le location da raggiungere per completare la missione si trovano nelle seguenti zone:

Faro di Lockie : all'estremo nord-ovest dell'isola

: all'estremo nord-ovest dell'isola Vetture Vantaggiose : a ovest di Moli Molesti

: a ovest di Moli Molesti Stazione Meteorologica: all'estremo sud-est dell'isola

Per portare a termine la missione non vi resta che raggiungere ciascuna di queste tre location, selezionare una delle vostre emote e danzare di fronte ad esse, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Se avete bisogno di aiuto per completare le altre missioni Forgiato nello Slurp, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come potenziare le armi in Fortnite 2 alle Stazioni di Potenziamento.

Parlando invece dei prossimi eventi in programma, ricordiamo che per il 29 ottobre è previsto l'arrivo di Fortnitemares 2019, con nuove sfide e ricompense di Fortnite Capitolo 2 a tema Halloween.