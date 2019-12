Fortnite 2: dove ballare vicino agli Alberi delle Feste nei diversi luoghi indicati

Una delle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 richiede di ballare vicino agli Alberi delle Feste nei diversi luoghi indicati della mappa. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni esatte di tutti gli Alberi delle Feste.

Si tratta di una sfida abbastanza semplice, la cui unica difficoltà può consistere nel trovare gli Alberi delle Feste. Di seguito vi mostriamo le loro posizioni sulla mappa, aiutandovi a completare la relativa sfida di Mezz'Inverno che richiede di ballare vicino a essi.

Le posizioni degli Alberi delle Feste di Fortnite Capitolo 2

Per completare questa sfida dovete ballare vicino a 5 Alberi delle Feste che si trovano in 5 diversi luoghi indicati.

Sull'isola di Fortnite Capitolo 2 sono presenti in tutto 6 Alberi delle Feste, nei seguenti luoghi indicati:

Parco Pacifico

Borgo Bislacco

Siepi Sempreverdi

Brughiere Brumose

Lago Languido

Corso Commercio

Per portare a termine la sfida dovete ballare vicino a 5 di questi 6 Alberi delle Feste presenti sull'isola di Fortnite Capitolo 2. Sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo indicato le posizioni di questi alberi, ma se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente potete guardare il filmato proposto in apertura.

