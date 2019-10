Fortnite 2: il bug dei ponti permette di guadagnare punti esperienza infiniti

Tra le numerose novità di Fortnite Capitolo 2 spicca la presenza di una mappa completamente nuova. Sfruttando un bug non ancora corretto da Epic Games, è possibile guadagnare punti esperienza infiniti visitando alcuni ponti presenti sull'isola.

Oltre ai classici luoghi indicati, sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono stati introdotti anche i luoghi storici (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la missione Nuovo Mondo che richiede di cercare i luoghi storici). Visitando ciascuno di essi per la prima volta si ottengono dei punti esperienza, come ricompensa per averli scoperti.

Grazie a un bug, tuttavia, è possibile continuare a ottenere punti esperienza tutte le volte che tornate a visitarli, anche se già li avete scoperti in precedenza. Come funziona esattamente questo metodo non previsto dagli sviluppatori? Basta visitare i ponti che collegano le varie città, in particolare i quattro ponti che abbiamo cerchiato di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Nello specifico, non bisogna far altro che avviare una partita di Rissa a Squadre, visitare tutti e quattro i ponti in sequenza, ottenendo così 8000 punti esperienza in tutto, infine uscire dalla partita e ripetere la procedura. In questo modo potrete guadagnare punti esperienza infiniti, avanzando di livello nel Pass Battaglia.

Naturalmente, Epic Games provvederà al più presto a rimuovere il bug in questione, dato che si tratta di un metodo per guadagnare punti esperienza non previsto dallo sviluppatore. Teniamo a sottolineare che abbiamo riportato questa notizia solo a scopo informativo, e che dal canto nostro vi invitiamo a non abusare di questa procedura, giocando come sempre con lealtà e in modo onesto.