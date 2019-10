Fortnite 2: cerca forziere in una Foresta Infestata, Città Fantasma e Fattoria da Brividi

Una delle sfide di Fortnite Capitolo 2 dell'evento di Halloween 2019 intitolato L'Incubo richiede di cercare un forziere in una foresta infestata, in una città fantasma e in una fattoria da brividi. Vi spieghiamo come completare la sfida, mostrandovi la posizione di queste location.

Dove si trovano esattamente la foresta infestata, la città fantasma e la fattoria da brividi nella mappa modificata per l'evento di Halloween 2019? Ve lo mostriamo di seguito.

Cerca un forziere in una Foresta Infestata

Come era facile immaginare, la foresta infestata si trova a Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato in basso a sinistra sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta che vi troverete in quest'area, vi basterà aprire un qualsiasi forziere che incontrerete lungo il cammino.

Cerca un forziere in una Città Fantasma

La città fantasma si trova nel luogo storico denominato Punto Incontaminato, all'interno del cerchio che abbiamo tracciato in alto a destra sulla mappa riportata in calce, a nord-ovest di Foschi Fumaioli. Una volta giunti sul luogo, non vi resta che aprire un qualsiasi forziere.

Cerca un forziere in una Fattoria da Brividi

La fattoria da brividi, infine, si trova semplicemente a Fattoria Frenetica. Anche in questo caso, non vi resta che raggiungere il luogo e aprire un qualsiasi forziere trovato all'interno dell'area.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare le location in questione, vi basta guardare il filmato proposto in apertura. Parlando delle altre sfide dell'evento di Halloween 2019 di Fortnite 2, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida distruggi l'arredamento del maniero maledetto.