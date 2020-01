Fortnite 2: cerca munizioni vicino ad un laboratorio, una locanda o un trono di ghiaccio

Per celebrare il primo giorno del 2020, Epic Games ha nuovamente aggiornato Fortnite Capitolo 2 con l'ultima sfida dell'evento Mezz'Inverno, la quale chiede ai giocatori di cercare munizioni vicino ad un laboratorio, una locanda da brividi o un trono di ghiaccio.

Per portare a termine questa sfida non dovrete far altro che visitare uno dei tre luoghi in questione sulla mappa innevata e aprire almeno tre diverse scatole verdi o zaini azzurri contenenti delle munizioni.

Ecco di seguito la posizione di ciascuno dei posti da raggiungere:

Laboratorio: nord di Parco Pacifico (nella parte alta del settore D2 sulla mappa)

nord di Parco Pacifico (nella parte alta del settore D2 sulla mappa) Locanda da brividi: sud-est di Lago Languido (nella parte alta del settore G7 sulla mappa)

sud-est di Lago Languido (nella parte alta del settore G7 sulla mappa) Trono di Ghiaccio: a metà strada tra Siepi d'Agrifoglio e Pantano Palpitante (a nord-est del settore B6 sulla mappa)

Se avete difficoltà nel trovare i luoghi indicati, potete sempre dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi e che trovate proprio qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che con l'aggiornamento di oggi è possibile aprire ogni singolo regalo presente nel rifugio, incluse le due skin gratis di Fortnite Mezz'Inverno. Avete già sparato fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti?