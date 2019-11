Fortnite 2: come ottenere 105 V-Buck gratis il 2 novembre a Pietralegno e Tavolaccia

Non finisce la lunga serie di missioni giornaliere con ricompense in V-Buck di Fortnite Salva il Mondo e oggi, 2 novembre 2019, è possibile mettere da parte almeno 105 gettoni utili all'acquisto di skin, deltaplani e altri orpelli estetici disponibili nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Vi consigliamo al solito di tenere traccia degli incarichi giornalieri e di completarli quotidianamente, così da aggiungere dai 50 ai 100 V-Buck al vostro bottino.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi X2, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Tavolaccia

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 60 biglietti evento

Si tratta in entrambi i casi di missioni molto semplici e alla portata di tutti. Se avete iniziato a giocare da poco alla modalità coop di Fortnite e non avete accesso ad una delle due missioni, potete sempre farvi invitare da un amico in una lobby privata, così che i limiti di livello vengano ignorati. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto la skin Banana-Zombi nel negozio di Fortnite?