Fortnite 2: come ottenere 115 V-Buck gratis il 5 novembre a Tavolaccia e Vallarguta

Non mancano nemmeno oggi le missioni di Fortnite Salva il Mondo utili ad accumulare gettoni da spendere nel Pass Battaglia o nelle skin del negozio oggetti. Oggi è infatti possibile mettere da parte almeno 115 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 52 biglietti evento

Vallarguta

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Per accedere ugualmente alle missioni di livello troppo alto o situate in aree ancora da sbloccare, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già dato un'occhiata al Bundle Fuoco Oscuro di Fortnite?