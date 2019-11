Fortnite 2: come ottenere 120 V-Buck gratis il 21 novembre tra Tavolaccia e Montespago

Nonostante la fine della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 sia stata posticipata al prossimo anno, il titolo Epic Games continuerà ad aggiornarsi con numerose skin nel negozio oggetti ed è sempre bene mettere da parte un po' di gettoni. A questo proposito, oggi è possibile accumulare almeno 120 V-Buck in pochissimi minuti.

Prima di proporvi l'elenco delle missioni, vi consigliamo al solito di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale, 72 biglietti evento

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale, 122 biglietti evento

Se la prima missione è alla portata di quasi tutti i giocatori del titolo coop, la seconda potrebbe essere inaccessibile per chi è di livello troppo basso o non ha ancora sbloccato Montespago. Vi suggeriamo quindi di chiedere aiuto ai vostri amici, che potranno creare una lobby privata e permettervi di completare entrambe le missioni. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già trovato la Lettera T della missione Tiro a Segno di Fortnite?