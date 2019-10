Fortnite 2: come ottenere 120 V-Buck gratis il 25 ottobre a Tavolaccia e Montespago

Volete a tutti i costi acquistare la nuova skin Agente del Caos di Fortnite Capitolo 2? Allora non dovete assolutamente perdervi le missioni quotidiane di Salva il Mondo, grazie alle quali potrete mettere da parte almeno 120 V-Buck.

Vi suggeriamo al solito di completare l'Incarico giornaliero, il quale vi garantirà un extra in termini di V-Buck che varia dai 50 ai 100 gettoni.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 60 biglietti evento

Montespago

Recupera i dati, Città (Livello Casa Base consigliato 94) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 118 biglietti evento

A differenza degli scorsi giorni, oggi potreste avere qualche problema nel completare le missioni. Se la prima risulta piuttosto semplice per i giocatori che hanno trascorso qualche ora nel titolo, la seconda è un po' più complessa e richiede l'accesso a Montespago, l'ultima delle aree di gioco. Per accedere ugualmente alle allerte elencate sopra, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere aiuto a qualche amico di livello più alto, così che possa creare una lobby privata e fare in modo che vengano ignorati i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".