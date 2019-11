Fortnite 2: come ottenere 120 V-Buck gratis il 28 novembre a Tavolaccia e Montespago

Se gli ultimi leak dovessero rivelarsi affidabili, nel corso del fine settimana appariranno nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale alcuni bundle in forte sconto e, per prepararsi al loro arrivo, ecco una serie di missioni di Salva il Mondo grazie alle quali potrete mettere da parte almeno 120 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Montespago

Cavalca il fulmine, Praterie (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 102 biglietti evento

A differenza degli scorsi giorni, oggi potreste avere qualche problema nel completare la seconda missione, la quale richiede un livello molto alto ed equipaggiamento a 4/5 stelle. Discorso completamente diverso per la missione ambientata a Tavolaccia, praticamente alla portata di tutti. Per accedere ugualmente alle missioni ambientate in aree accessibili per il vostro personaggio, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare la skin segreta Sorana in Fortnite Capitolo 2?