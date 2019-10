Fortnite 2: come ottenere 125 V-Buck gratis il 16 ottobre a Vallarguta e Montespago

Fortnite Capitolo 2 è ormai disponibile, così com'è disponibile all'acquisto il Pass Battaglia della Stagione 1, ricco di nuovi costumi, emote e altri oggetti per la personalizzazione. Se avete bisogno di qualche gettone extra, ecco a voi qualche consiglio per ottenere senza troppa fatica almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una Tempesta di Categoria 2, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale, 88 biglietti dell'evento

Montespago

Affronta una Tempesta di Categoria 2, Città (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 122 biglietti dell'evento

Si tratta in entrambi i casi di missioni avanzate e alle quali gli utenti alle prime armi con la modalità cooperativa di Fortnite non hanno accesso. Potete ugualmente completare queste missioni semplicemente facendo in modo che un amico vi inviti nella sua lobby privata, così che il gioco ignori i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Nuovo Mondo di Fortnite Capitolo 2?