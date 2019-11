Fortnite 2: come ottenere 125 V-Buck gratis il 20 novembre tra Tavolaccia e Hexilvania

Avete già adocchiato una delle prossime skin in arrivo in Fortnite battaglia Reale? Allora dovreste iniziare ad accumulare i preziosi gettoni seguendo i nostri consigli, dal momento che solo per oggi potrete ottenere senza troppi problemi almeno 125 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Consegna la bomba, Foresta (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-vantaggio, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Hexilvania

Recupera i dati, Foresta infestata (Livello Casa Base consigliato 128) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-vantaggio, Oro stagionale, 130 biglietti evento

A differenza degli scorsi giorni, oggi potreste avere qualche problema nel completare le missioni. Se la prima risulta piuttosto semplice per i giocatori che hanno trascorso qualche ora nel titolo, la seconda richiede un livello molto alto ed equipaggiamento a 4/5 stelle. Per accedere ugualmente alle missioni in questione, è necessario che un amico di livello 130 vi inviti nella sua partita, dal momento che solo in questo modo è possibile accedere all'ultima ondata di missioni dell'area a tema Halloween. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto il changelog della patch 11.20 di Fortnite?