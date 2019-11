Fortnite 2: come ottenere 125 V-Buck gratis il 26 novembre a Hexilvania e Montespago

Oggi è partita una nuova votazione in Fortnite Capitolo 2 e, se avete intenzione di acquistare la skin vincitrice del sondaggio, allora è meglio iniziare a mettere da parte qualche gettone. Oggi è infatti possibile accumulare almeno 125 V-Buck completando alcune missioni di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Hexilvania

Cavalca il fulmine, Foresta infestata (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 98 biglietti evento

Montespago

Recupera i dati, Praterie (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 115 biglietti evento

Esattamente come l'altra volta, per fare in modo di vedere la missione di oggi ambientata a Hexilvania è necessario essere del livello giusto. Se quindi siete andati ben oltre il livello 70, per poter accedere alla missione dovrete rimuovere qualche superstite per poi equipaggiarlo di nuovo al completamento della missione. Per creare un party privato, così che un amico possa invitarvi in missioni altrimenti inaccessibili, vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".