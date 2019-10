Fortnite 2: come ottenere 125 V-Buck gratis il 28 ottobre a Vallarguta e Montespago

Completando oggi tutte le missioni con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Salva il Mondo riuscirete ad aggiungere al vostro portafoglio virtuale almeno 125 gettoni, utili all'acquisto del Battle Pass o delle skin di Halloween come la Ghoul Trooper.

Per massimizzare il numero di V-Buck ottenuti oggi è bene portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Montespago

Evacua il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 112 biglietti evento

Sebbene siano ambientate nelle ultime due aree di gioco, le missioni di oggi sono piuttosto semplici se si dispone di un personaggio di alto livello e del giusto equipaggiamento. In caso contrario potete al solito chiedere aiuto ad un amico, che creerà per voi una lobby privata grazie alla quale il gioco ignorerà i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che sono in arrivo i voucher per i V-Buck di Fortnite nei negozi?