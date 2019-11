Fortnite 2: come ottenere 140 V-Buck gratis il 1 novembre tra Pietralegno e Vallarguta

Anche oggi è possibile ottenere un bel po' di V-Buck completando alcune missioni di Fortnite Salva il Mondo e, per la precisione, potete metterne da parte almeno 140 senza particolari problemi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Tavolaccia

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 72 biglietti evento

Vallarguta

Evacua il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Non dovreste avere troppi problemi nel completamento di queste missioni che, seppur ambientate anche nella penultima area di gioco, hanno dei requisiti d'accesso piuttosto bassi. Per accedere ugualmente alle missioni alle quali non avete accesso, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

