Fortnite 2: come ottenere 140 V-Buck gratis il 28 novembre a Tavolaccia

Epic games continua a permettere ai giocatori di Fortnite Battaglia Reale di rimpolpare il proprio portafoglio virtuale grazie al completamento di alcune semplici missioni di Salva il Mondo e, solo per oggi, è possibile accumulare almeno 140 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi X2, Oro stagionale, 52 biglietti evento

Recupera i dati, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 60 biglietti evento

Combatti la tempesta, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 65 biglietti evento

Le missioni di oggi sono molto semplici ed è necessario solo aver sbloccato l'accesso alla seconda area di gioco per poterle avviare. Se per qualche motivo non potete dare il via ad una o più missioni dell'elenco, potete sempre far creare ad un amico un party privato aprendo il menu a tendina in alto a destra, selezionando la voce Privacy e impostandola su "Solo Amici".

