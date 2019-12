Fortnite 2: come ottenere 145 V-Buck gratis il 3 dicembre tra Pietralegno e Montespago

Nelle ultime ore si è nuovamente aggiornato l'elenco delle missioni del giorno con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Salva il Mondo, grazie alle quali potrete mettere da parte in pochi e semplici passi almeno 145 gettoni.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi X2, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale, 65 biglietti evento

Montespago

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Frammento di tempesta, Oro stagionale, 120 biglietti evento

Come potete ben vedere, le missioni sono sparse tra le varie aree di gioco e alcune di queste potrebbero risultarvi inaccessibili se non siete del livello adeguato. In questo caso è bene farsi aiutare da un amico tramite la creazione di una lobby privata, così da scavalcare eventuali limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già trovato il Piccone di Sorana nascosto in Ascesa del Caos?