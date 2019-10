Fortnite 2: come ottenere 155 V-Buck gratis il 31 ottobre tra Tavolaccia e Montespago

Vi mancano solo pochi V-Buck per acquistare la Ghoul Trooper nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e non sapete cosa fare? Nessun problema, poiché grazie alle missioni del giorno di Salva il Mondo potrete accumulare almeno 155 V-Buck senza particolari sforzi.

Ovviamente il consiglio è anche oggi quello di completare uno o più Incarichi Giornalieri, le cui ricompense variano da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 65 biglietti evento

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, , Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 88 biglietti evento

Montespago

Consegna la bomba, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Stravantaggio Epico (viola), Oro stagionale, 124 biglietti evento

Ad eccezione dell'ultima missione dell'elenco, ambientata nell'area più avanzata e difficile del gioco, non dovreste avere alcun problema nel completare le altre allerte del giorno. Per accedere ugualmente alle missioni ambientate in aree troppo avanzato o che richiedono un livello più alto del vostro, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

