Fortnite 2: come ottenere 190 V-Buck gratis il 19 novembre tra Tavolaccia e Montespago

Volete prepararvi all'acquisto del prossimo Pass Battaglia o alle possibili nuove skin dell'evento crossover Fortnite x Star Wars? Allora seguite i nostri consigli e accumulate almeno 190 V-Buck con le sole missioni di oggi di Salva il Mondo.

Prima di proporvi il lungo elenco con le missioni, vi suggeriamo al solito di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Consegna la bomba, Periferia (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 72 biglietti evento

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 88 biglietti evento

Montespago

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio leggendario (viola), Oro stagionale, 124 biglietti evento

Anche oggi le missioni appartengono a varie fasce di difficoltà e alcune di queste richiededono un livello molto alto ed equipaggiamento a 4/5 stelle. Per accedere ugualmente alle missioni in questione, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere una mano ad uno o più amici, così da unirvi a loro in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che è in arrivo il supporto alle DirectX 12 in Fortnite Battaglia Reale, grazie al quale si può ottenere un framerate più stabile sulle schede video più recenti?