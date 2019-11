Fortnite 2: come ottenere 335 V-Buck gratis il17 novembre tra Pietralegno e Montespago

Oggi è un vero e proprio evento per chiunque giochi a Fortnite Salva il Mondo e voglia accumulare un bel po’ di V-Buck, dal momento che è possibile mettere da parte almeno 335 gettoni completando una serie di missioni giornaliere.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 3, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Vallarguta

Recupera i dati, Città fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio rato (blu), Oro stagionale, 102 biglietti evento

Montespago

Ripara il rifugio, Città fantasma (Livello Casa Base consigliato 94) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 118 biglietti evento

Cavalca il fulmine, Deserto (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Occhio della tempesta, Oro stagionale, 126 biglietti evento

Consegna la bomba, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Occhio della tempesta, Oro stagionale, 128 biglietti evento

Hexilvania

Intrappola la tempesta, Foresta infestata (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Occhio della tempesta, Oro stagionale, 88 biglietti evento

Intrappola la tempesta, Foresta infestata (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 92 biglietti evento

Nel caso in cui le missioni nell'area a tema Halloween chiamata Hexilvania non fossero visibili, significa che il vostro livello è troppo alto. Per fare in modo che le allerte appaiano sulla vostra mappa dovrete andare nel menu Superstiti e rimuovere ogni singolo sopravvissuto nella vostra squadra per raggiungere il livello 50 (o poco superiore).

Avete già acquistato la skin dello Stormtrooper arrivata in occasione dell’evento Fortnite X Star Wars?