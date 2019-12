Fortnite 2: come ottenere 75 V-Buck gratis il 16 dicembre a Pietralegno

Sono attualmente disponibili nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 tantissimi oggetti a tema Star Wars e, con tutta probabilità, ne arriveranno altri nei prossimi giorni. Se volete accumulare almeno 75 V-Buck con i quali fare acquisti a tema Guerre Stellari, vi consigliamo quindi di seguire la nostra guida del giorno.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Pura goccia di pioggia, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale

Quella di oggi è una missione estremamente facile e ambientata nella primissima area di gioco, Pietralegno. In questo caso vi sconsigliamo di affrontare la missione in una lobby privata, dal momento che attraverso il matchmaking troverete giocatori in abbondanza con i quali affrontare questa breve sfida contro gli abietti.

Avete già completato tutte le missioni Fortnite X Star Wars?