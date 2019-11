Fortnite 2: come ottenere 75 V-Buck gratis il 22 novembre a Pietralegno

Ecco tutte le missioni del giorno di Fortnite Salva il Mondo, attraverso le quali vi sarà possibile aggiungere al vostro portafoglio virtuale un minimo di 75 V-Buck utili all'acquisto di skin, picconi e altro nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Quella di oggi è una missione talmente semplice che è quasi impossibile che non possiate completarla da soli anche se avete appena terminato il tutorial. In ogni caso vi ricordiamo che tramite la creazione di una lobby privata gli amici possono invitarvi e permettervi di accedere a missioni ed aree altrimenti bloccate per voi. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

