Fortnite 2: come ottenere 75 V-Buck gratis il 27 ottobre a Pietralegno

Continuano ad esserci missioni con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Salva il Mondo e oggi è possibile accumularne almeno 75 completando una semplicissima missione ambientata nella prima area di gioco.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Fortunatamente la missione di oggi richiede un livello davvero molto basso ed è improbabile che qualsiasi giocatore della modalità cooperativa di Fortnite Salva il Mondo non possa accedervi. In caso contrario potete sempre chiedere aiuto ad un amico tramite lobby privata, sistema che consente di ignorare i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

