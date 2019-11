Fortnite 2: come ottenere 75 V-Buck gratis il 3 novembre a Pietralegno

Grazie alle missioni del giorno della modalità cooperativa di Fortnite, Salva il Mondo, potete mettere da parte in pochissimi minuti e giocando solo nella prima area di gioco almeno 75 V-Buck.

Vi consigliamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Per completare questa missione non avrete bisogno di alcun aiuto, poiché il suo livello è così basso da risultare accessibile anche ai giocatori che hanno appena completato il tutorial di gioco. Nel caso in cui non voleste affrontare da soli la missioni potete sempre affidarvi al matchmaking, così che altri utenti possano collaborare con voi per raggiungere l'obiettivo.

Avete già raccolto la lettera T e completato le nuove missioni di Fortnite?