Fortnite 2: come ottenere 80 V-Buck gratis il 19 ottobre a Tavolaccia

Con il solito reset quotidiano di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate anche delle nuove missioni della modalità cooperativa Salva il Mondo, tra le quali troviamo delle allerte con V-Buck tra le ricompense.

Portando a compimento sia la missione che l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 80 V-Buck, cifra decisamente utile in vista dell'arrivo di un'ondata di skin a tema Halloween.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Combatti la tempesta, Città (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 60 biglietti dell'evento

Questa volta la difficoltà della missione proposta non è altissima, essendo Tavolaccia la seconda area di gioco. In ogni caso potrete ricorrere all'aiuto di un amico tramite lobby privata nel caso in cui non doveste aver accesso a questa missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra guida su come completare tutte le missioni Acque Aperte di Fortnite Capitolo 2?