Fortnite 2: come ottenere 80 V-Buck gratis il 30 dicembre a Tavolaccia

Con l'ultimo aggiornamento del negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 sono finalmente stati pubblicati i Fratelli Baozi. Se vi manca ancora qualche gettone per procedere al loro acquisto, ecco tutti i dettagli su come ottenere solo per oggi almeno 80 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Evacua il rifugio, Prateria (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

La missione del giorno è piuttosto semplice da completare e non richiede trappole, armi ed eroi di livello particolarmente elevato. Se non avete ancora sbloccato l'accesso a Tavolaccia, la seconda area di gioco, potete sempre farvi invitare da un amico in una lobby privata e ignorare qualsiasi tipo di limitazione imposto dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte la seconda skin gratis di Fortnite Capitolo 2 a tema natalizio?