Fortnite 2: come ottenere 80 V-Buck gratis il 9 novembre a Tavolaccia

Tornano anche oggi le missioni del giorno di Fortnite Salva il Mondo con V-Buck tra le ricompense. Seguendo i nostri consigli riuscirete a mettere da parte almeno 80 V-Buck, che vi potranno servire per i futuri acquisti nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con la lista delle allerte di oggi, il nostro suggerimento è come sempre quello di portare a compimento anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, Oro stagionale, 55 biglietti evento

La missione del giorno dovrebbe essere alla portata di quasi tutti i possessori di Salva il Mondo, dal momento che oltre ad essere ambientata nella seconda area di gioco richiede anche un livello piuttosto basso. Nel caso non foste del livello adeguato a potervi accedere, vi consigliamo di creare una lobby privata per farvi aiutare dai vostri amici. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

