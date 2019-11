Fortnite 2: come ottenere 85 V-Buck gratis il 16 novembre a Vallarguta

Vi serve qualche V-Buck extra per acquistare l'inaspettata skin dello Stormtrooper in Fortnite Battaglia Reale, così da giustificare con i vostri amici eventuali problemi di mira? Nessun problema, poiché grazie alle missioni del giorno di Salva il Mondo potrete aggiungere almeno 85 V-Buck al vostro portafoglio virtuale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni di oggi, il nostro consiglio è al solito quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Combatti la tempesta, Deserto (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Minerale di Malachite, Oro stagionale, 80 biglietti evento

Sebbene il livello di difficoltà di questa missione non sia poi così alto, potrebbero essere in molti i giocatori a non aver ancora sbloccato l'accesso all'area di Vallarguta. Per ovviare a questo problema potreste chiedere ad un amico di creare una lobby privata e invitarvi nel gruppo, così da poter ugualmente accedere alla missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

