Fortnite 2: come ottenere 85 V-Buck gratis il 17 ottobre a Vallarguta

Grazie alle allerte del giorno di Fortnite Salva il Mondo potrete oggi mettere da parte almeno 85 V-Buck da spendere poi nel negozio oggetti della Battaglia Reale o nell'acquisto del nuovo Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 2.

Cercate al solito di completare uno o più incarichi giornalieri tra quelli attivi sul vostro account, così da massimizzare il quantitativo di gettoni ottenuti ogni giorno.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale, 88 biglietti evento

Per poter accedere a questa missione dovrete prima aver sbloccato l'area di Vallarguta, la penultima tra quelle disponibili. Nel caso in cui non foste in grado di avvia re la missione potete chiedere aiuto ad un amico di livello più alto, il quale potrà invitarvi nella sua lobby privata e fare in modo che vengano ignorati i limiti di livello per la missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Nuovo Mondo di Fortnite Capitolo 2?