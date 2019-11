Fortnite 2: come ottenere 85 V-Buck gratis il 18 novembre a Tavolaccia

Vi siete persi l'incredibile giornata di ieri e volete recuperare qualche V-Buck grazie alle missioni di Fortnite Salva il Mondo? Ecco a voi una serie di consigli che vi aiuteranno a mettere da parte almeno 85 V-Buck e validi solo per oggi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 60 biglietti evento

Quella di oggi è una missione molto semplice e richiede solo l'accesso alla seconda area di gioco. Nel caso in cui non doveste aver sbloccato Tavolaccia, potete sempre farvi invitare da un amico in una lobby privata per poter ignorare eventuali limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Nascondino di Fortnite?