Fortnite 2: come ottenere 85 V-Buck gratis il 2 dicembre a Vallarguta

Con l'aggiornamento di oggi del negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata l'invasione di skin, picconi e deltaplani a tema natalizio. Se volete prepararvi alle novità in arrivo prossimamente, ecco per voi alcuni consigli che vi aiuteranno ad accumulare almeno 85 V-Buck in Salva il Mondo, validi solo per oggi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Pura Goccia di Pioggia, Oro stagionale, 98 biglietti evento

Nel caso in cui non doveste avere accesso alle missioni di Vallarguta, la penultima area di gioco, potete sempre farvi invitare da un amico nella sua lobby privata per scavalcare ogni limite imposto dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

