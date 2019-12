Fortnite 2: come ottenere 90 V-Buck gratis il 1 dicembre a Pietralegno

Altro giorno, altra ondata di missioni con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Salva il Mondo, così da essere preparati a tutti i prossimi contenuti in arrivo sul negozio oggetti della Battaglia Reale. Scopriamo insieme le allerte giornaliere, grazie alle quali potrete accumulare agilmente almeno 90 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Cristalli, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Combatti la tempesta, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punra goccia di pioggia, Oro stagionale, 50 biglietti evento

Le missioni di oggi sono entrambe ambientate nella primissima area di Salva il Mondo, Pietralegno, e saranno estremamente semplici da portare a termine anche per chi è alle prime armi ed ha poche ore di gioco sulle spalle. A differenza del solito, quindi, è bene affidarsi al matchmaking per entrare in entrambe le missioni e accaparrarsi tutti i V-Buck disponibili.

