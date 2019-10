Fortnite 2: come ottenere 90 V-Buck gratis il 22 ottobre a Montespago

Con l'aggiornamento di oggi di Fortnite Battaglia Reale e Salva il Mondo sono arrivate anche delle missioni con V-Buck tra le ricompense, grazie alle quali potrete accumulare in pochi minuti almeno 90 gettoni utili all'acquisto di skin, mimetiche e picconi.

Anche oggi, come sempre, vi suggeriamo di completare anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale, 130 biglietti evento

A differenza degli scorsi giorni, oggi potreste avere qualche problema nel completare la missione a causa della sua elevata difficoltà. Per accedere ugualmente alla missione in questione, vi consigliamo di chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra guida sui migliori punti in cui atterrare in Fortnite Capitolo 2?