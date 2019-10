Fortnite 2: come ottenere il Pass Battaglia gratis giocando a Salva il Mondo

Volete acquistare il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 senza spendere soldi reali? Se giocate alla modalità Salva il Mondo è possibile, grazie all'opportunità di guadagnare V-Buck gratis completando missioni e incarichi. Vediamo come fare.

Se nelle stagioni precedenti era possibile guadagnare V-Buck raggiungendo determinati obiettivi nel Pass Battaglia gratuito, adesso l'unico modo per farlo è completando le missioni e gli incarichi della modalità Salva il Mondo di Fortnite. Quanto tempo occorre per accumulare V-Buck a sufficienza per acquistare il Pass Battaglia?

Come ottenere gratis il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2

Portando a termine la missioni e l'incarico giornaliero di Salva il Mondo, i giocatori di Fortnite possono guadagnare anche 100 V-Buk gratis per volta. Ripetendo l'operazione nel corso dei giorni, man mano che Epic Games aggiungerà nuove missioni e incarichi da completare, sarà possibile arrivare ad accumulare almeno 950 V-Buck, cifra che può essere investita per acquistare il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 senza mettere mano al portafogli.

Tutto quello che dovete fare, dunque, è controllare di giorno le nuove missioni e i nuovi incarichi disponibili in Fortnite Salva il Mondo, in modo da accumulare V-Buck a sufficienza per procedere all'acquisto del Pass Battaglia. Per aiutarvi nell'intento, continueremo a pubblicare le mini-guide che vi spiegano come completare le missioni e gli incarichi giornalieri di Salva il Mondo, in modo ottenere la valuta in-game a costo zero. Per fare un esempio, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare 110 V-Buck gratis a Tavolaccia.

Ne approfitterete per riscattare il Pass Battaglia gratis? Se volete saperne di più sulla nuova stagione del battle royale di Epic Games, potete consultare il nostro speciale con tutte le novità di Fortnite Capitolo 2.