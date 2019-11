Fortnite 2: come sbloccare la skin segreta di Sorana

Finalmente è stata svelata la skin di Sorana, vale a dire il costume segreto della prima stagione di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla nel battle royale di Epic Games.

Come da tradizione, alla fine della season in corso i giocatori di Fortnite possono sbloccare una nuova skin segreta da sfoggiare sul campo di battaglia. Quello di Sorana, in particolare, è il costume segreto della prima stagione di Fortnite Capitolo 2: vediamo come ottenerlo nel gioco.

Come sbloccare Sorana, la skin segreta di Fortnite Capitolo 2

Per sbloccare la skin di Sorana dovete raccogliere tutte le lettere F-O-R-T-N-I-T-E nascoste nelle varie schermate di caricamento settimanali di Fortnite Capitolo 2. Un obiettivo più facile a dirsi che a farsi, dato che richiede di completare tutte le missioni settimanali della prima stagione di Fortnite Capitolo 2, e successivamente raccogliere ogni singola lettera sulla mappa di Battaglia Reale.

Se avete bisogno di aiuto per riuscire nell'intento, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come ottenere e dove trovare le lettere FORTNITE in questione. Le lettere sono in tutto otto: una per ogni set di missioni settimanali della prima stagione di Fortnite Capitolo 2.

Voi siete già riusciti a ottenere la skin di Sorana? Fatecelo sapere nei commenti.