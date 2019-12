Fortnite 2: come sbloccare gli stili segreti di Sorana

La skin Sorana di Fortnite Capitolo 2 include due stili aggiuntivi, caratterizzati da due colorazioni differenti: verde e grigio. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli all'interno del gioco.

Naturalmente, prima di poter sbloccare gli stili aggiuntivi dovete essere in possesso della skin di Sorana. Se ancora non l'avete ottenuta, ricordiamo che la skin di Sorana si sblocca dopo aver trovato tutte le lettere nascoste FORTNITE, e solo se si è in possesso del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2.

Come sbloccare gli stili aggiuntivi della skin Sorana

Per sbloccare gli stili aggiuntivi della skin dovete indossare il costume di Sorana, avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale e nascondervi all'interno dei rifugi presenti sull'isola. Per rifugi intendiamo i mucchi di fieno e i cassonetti: come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, sono sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale.

Nascondendovi in una delle due tipologie di rifugio sbloccherete il primo stile aggiuntivo, e poi il secondo entrando nell'altro tipo di rifugio, proprio come potete vedere nel filmato proposto in apertura. Potrete sbloccare i due stili nell'arco della stessa partita, oppure in due match differenti.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare il Dorso Decorativo di Sorana e dove trovare il Piccone di Sorana.