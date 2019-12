Fortnite 2: come scaraventare un avversario e infliggere danni da caduta

Una delle sfide De-Fuso di Fortnite Capitolo 2 richiede di scaraventare un avversario e infliggergli danni da caduta. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, aiutandovi a sbloccare tutti gli stili della skin Fusione.

Completare le sfide De-Fuso vi permette di sbloccare nuovi stili per la skin Fusione, costume che si ottiene una volta raggiunto il livello 100 con il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2. La sfida più interessante e impegnativa del lotto richiede di scaraventare un avversario, in modo infliggergli danni da caduta. Vediamo come portarla a termine.

Come scaraventare un avversario e infliggergli danni da caduta

Prima di tutto avete bisogno di giocare in una modalità in cui è possibile mettere KO gli avversari senza eliminarli, in modo che possiate caricarli sulle vostre spalle. Le modalità che lo consentono sono il Doppio e la modalità a Squadre. Evitate di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dato che in quest'ultima gli avversari si rigenerano immediatamente.

Giocando nella modalità Doppio o a Squadre, dunque, non vi resta che mettere fuori combattimento un avversario, caricarvelo sulle spalle e scaraventarlo da un punto abbastanza alto della mappa, in modo da infliggergli danni da caduta. Potete costruire voi stessi una rampa, salire su di essa e lanciare il nemico di sotto, come mostrato nel video riportato in cima.

Così facendo, sarete in grado di completare la sfida De-Fuso in questione. Parlando delle altre skin di Fortnite Capitolo 2, siete riusciti a trovare tutte le lettere FORTNITE e sbloccare tutti gli stili di Sorana?