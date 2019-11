Fortnite 2: dove completare Prova di Nuoto a tempo a Lago Languido e a est di Idro 16

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni In Picchiata! della settimana 8. In questa mini-guida vi mostriamo dove completare le prove a tempo di nuoto che si trovano a Lago Languido e a est di Idro 16.

Dove bisogna andare per avviare le prove a tempo di nuoto a Lago Languido e a est di Idro 16? Cosa bisogna fare per portarle a termine in modo da completare la missione? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove e come completare le prove a tempo a Lago Languido e a est di Idro 16

Per completare una prova a tempo, prima di tutto dovrete avviarla raggiungendo il relativo segnalatore a forma di cronometro. Nella fattispecie, la prova a tempo di Lago Languido può essere avviata all'interno dell'omonima location, sopra la cascata. La prova a tempo di Idro 16 (che ricordiamo essere un luogo storico di Fortnite Capitolo 2), invece, può essere avviata a nord-ovest di Brughiere Brumose.

Entrambi i punti della mappa in cui avviare le due prove a tempo sono segnalati nelle due immagini riportate in calce. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura. Per portare a termine le due prove a tempo, una volta avviate, non dovrete far altro che attraversare tutti gli anelli luminosi entro lo scadere del tempo.

Parlando dei prossimi eventi in programma, sapevate che sono emerse le prime indiscrezioni sull'evento natalizio di Fortnite Capitolo 2?