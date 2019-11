Fortnite 2: cura i compagni con un Bazooka a Bende

Una delle missioni Il Duello di Fortnite Capitolo 2 richiede di curare i compagni di squadra utilizzando il Bazooka a Bende. Di seguito vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere per completare facilmente questa missione.

Il Bazooka a Bende è una nuova arma di Fortnite Capitolo 2, caratterizzata dalla capacità di curare i compagni di squadra a distanza, sparando appunto delle bende curative. In questa mini-guida vi spieghiamo come procurarvene uno, e come utilizzarlo per completare la missione in questione.

Come curare i compagni di squadra con un Bazooka a Bende

Anche se il Bazooka a Bende è un'arma piuttosto particolare, il modo in cui è possibile ottenerla non differisce dalle altre bocche da fuoco. Una volta scesi sul campo di battaglia, infatti, non dovrete far altro che cercarla nei forzieri, a terra, nelle consegne di rifornimento e così via, fino a quando non ne avrete trovato uno.

Una volta che sarete entrati in possesso di un Bazooka a Bende, non vi resta che utilizzarlo per curare i compagni di squadra a distanza, semplicemente sparando come se si trattasse di un'arma normale. Al posto dei missili, ovviamente, sparerete delle bende in grado di curare gli altri giocatori. Completerete la missione dopo aver ripristinato 200 punti vita in questo modo, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Se avete bisogno di aiuto per le altre missioni Il Duello, non dimenticate di consultare le nostre guide che vi spiegano dove trovare gli avamposti EGO e come infliggere danni a bordo di un Motoscafo.