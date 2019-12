Fortnite 2: danza al ponte d'acciaio verde, giallo e rosso

Sono finalmente disponibili le nuove missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la missione che richiede di danzare ai ponti d'acciaio verde, giallo e rosso, mostrandovi la loro posizione all'interno della mappa.

Se vi siete dedicati alle sfide Alter Ego di Fortnite Capitolo 2, vi sarà già capitato di visitare i ponti d'acciaio verde, giallo, blu, rosso o viola mentre indossavate il costume Cammeo. Vediamo dove si trovano i ponti verde, rosso e giallo, in modo da completare la relativa missione Ascesa del Caos.

Le posizioni dei ponti d'acciaio verde, giallo e rosso

Per completare questa missione dovete danzare con il vostro personaggio al ponte d'acciaio verde, giallo e rosso. Dovrete danzare in tutti e tre i ponti, anche nell'arco di più partite. Di seguito elenchiamo le posizioni dei tre ponti in questione:

Ponte d'acciaio verde : a sud-est di Fattoria Frenetica

: a sud-est di Fattoria Frenetica Ponte d'acciaio giallo : a est di Brughiere Brumose

: a est di Brughiere Brumose Ponte d'acciaio rosso: a sud di Parco Pacifico

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i ponti, potete guardare il video riportato in cima e la mappa a fondo pagina.

Con l'arrivo delle missioni Ascesa del Caos, la prima stagione di Fortnite Capitolo 2 sta ormai per volgere al termine. Siete riusciti a ottenere la skin segreta e a sbloccare tutti gli stili di Sorana?