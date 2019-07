Fortnite 2° Compleanno: Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno

Da oggi i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alle nuove sfide dedicate al secondo compleanno di Fortnite. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida "Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno".

Di seguito vi mostriamo come completare la sfida che richiede di ottenere 50 punti salute o scudo con la Torta di compleanno, uno dei nuovi oggetti consumabili introdotti con l'aggiornamento 9.41 di Fortnite.

Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno (0/50)

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, nella mappa di Fortnite Stagione 9 sono state introdotte 10 torte di compleanno. Queste torte sono sparse in tutta l'isola di Battaglia Reale, e attorno ad esse troverete delle piccole fette di torta con le quali è possibile interagire.

Interagendo con una fetta di torta otterrete 5 punti salute e 5 punti scudo. Per completare la sfida in questione dovrete ottenere in tutto 50 punti salute o scudo dalle torte. Tutto quello che dovete fare per portarla a termine, dunque, è interagire con le fette di torta fino a quando non avrete ottenuto 50 punti salute o scudo, proprio come mostrato nel video riportato in apertura.

A proposito delle altre sfide del 2° compleanno di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Balla davanti a diverse torte di compleanno.