Fortnite 2: disponibili le missioni Rippley vs Slime e Palla 8 vs Palla in Buca

L'aggiornamento alla versione 11.40 di Fortnite Capitolo 2 è disponibile solo da poche ore e, tra le principali novità dell'aggiornamento non troviamo solo la possibilità di apportare modifiche ad armi come i Fucili d'Assalto, dal momento che è ora possibile completare altre due Sfide a Tempo Straordinario.

Le due missioni appena sbloccate, Rippley vs Slime e Palla 8 vs Palla in Buca, permettono di sbloccare degli stili aggiuntivi di entrambe le skin disponibili per tutti gli acquirenti del Pass Battaglia. Per ottenere il costume extra non dovrete far altro che completare la missione Alter-Ego di entrambe e portare a termine almeno 9 delle 10 sfide proposte.

Queste sono le sfide inizialmente disponibili per la missione Rippley vs Slime:

Ottieni medaglie Avvoltoio oro perquisendo forzieri, lama o consegne di rifornimenti - 52.000 Punti Esperienza

Ottieni encomi da Specialista Fucile d'Assalto in partite diverse - 52.000 Punti Esperienza

Atterra in un luogo indicato in partite diverse - 52.000 Punti Esperienza

Ecco invece le prime tre sfide della missione Palla 8 vs Palla in Buca:

Ottieni medaglie Battaglia bronzo ottenendo eliminazioni in una partita - 52.000 Punti Esperienza

Suona il campanello di una casa con dentro un avversario in diverse partite - 52.000 Punti Esperienza

Danza ad Affitto arcobaleno, all'Autobus della spiaggia e al Lago delle Canoe - 52.000 Punti Esperienza

Come al solito, per poter accedere alle sette sfide successive di ciascuna missione dovrete prima completare almeno una di quelle elencate sopra. Stando poi ad uno dei recenti leak riguardanti la patch 11.40 di Fortnite Capitolo 2, per ottenere l'ultima skin legata alle sfide a tempo straordinario dovrete attendere altri 14 giorni.