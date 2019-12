Fortnite 2: distruggi un pupazzo di neve subdolo con una spada laser o un piccone

Ancora una volta Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato nelle prime ore del pomeriggio permettendo agli utenti non solo di aprire un altro dei numerosi pacchetti regalo all'interno del rifugio, ma anche di ottenere una sfida aggiuntiva.

La missione del giorno richiede di distruggere un Pupazzo di Neve Subdolo con una spada laser o un piccone. Si tratta di un compito piuttosto semplice, dal momento che il gadget che permette di lanciare in giro dei pupazzi si può trovare all'interno delle scatole del ghiaccio sparse in giro per la mappa. Nella nostra guida su come infliggere danni agli avversari lanciando un pezzo di carbone potete trovare l'immagine con la posizione di tutti i contenitori del ghiaccio con i quali interagire per lasciar cadere tra i vari oggetti anche i Pupazzi di Neve Subdoli. Lanciatene uno a terra e sfogate su di lui la vostra rabbia utilizzando una Spada Laser o un normalissimo piccone e il gioco è fatto.

