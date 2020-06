Fortnite 2, entrare nei Vault grazie a motoscafi ed elicotteri: glitch avvistato!

La Stagione 2 di Fortnite Battaglia Reale ha introdotto diverse novità all'interno del battle royale: tra queste troviamo una serie di Vault collocati nella mappa di gioco ed accessibili solamente tramite l'utilizzo di un'apposita scheda d'accesso.

Alcuni giocatori, tuttavia, si sono imbattuti in un sistema alternativo tramite il quale guadagnarsi l'ingresso in queste specifiche aree. Nello specifico, si tratta di un bizzarro glitch, che per essere attivato richiede di recarsi in prossimità dell'area con...un motoscafo od un elicottero!



In entrambi i casi, le procedure sono piuttosto simili e richiedono prima di tutto di collocarsi all'esterno dell'area del Vault. Nel caso dell'elicottero, ovviamente, il tutto risulterà più semplice, in quanto gli spostamenti con quest'ultimo risultano più rapidi. Dopo essersi avvicinati, sarà necessario costruire diverse pareti attorno al velivolo, così da innescare il glitch: come conseguenza ci si ritroverà all'improvviso all'interno del Vault, con la possibilità di accedere a tutti i suoi preziosi tesori. Una volta raggiunta l'area, sarà tuttavia impossibile abbandonarla sino a che un giocatore non aprirà la porta del deposito tramite scheda! In apertura e in calce a questa news potete trovare alcuni esempi che illustrano la procedura.



In chiusura, vi ricordiamo che si avvicina l'inizio della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale.