Fortnite: Epic annuncia 'Serie d'icone', arrivano skin e oggetti ispirati a Ninja

Era solo questione di tempo prima che accadesse e oggi, a poche ore di distanza dalla pubblicazione della patch 11.40 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha svelato l'arrivo di una serie di costumi, strumenti da raccolta, spray ed emote dedicati a Tyler "Ninja" Blevins.

Questo particolare evento fa parte dell'iniziativa "Serie d'icone", la quale porterà nei prossimi mesi altri oggetti di gioco dedicati a personalità del mondo della musica, del cinema, dell'intrattenimento e dei videogiochi. La collaborazione con Ninja, che arriva dopo quelle con MajorLazer e Marshmello, avrà inizio il prossimo 17 gennaio 2020 all'una di notte, quando nel negozio oggetti verranno messi in vendita il costume di Ninja con ben 4 stili aggiuntivi, il dorso decorativo Egemonia Ninja, l'emote Stile Ninja e il piccone Doppia Katana.

Stando a quanto annunciato dagli sviluppatori del battle royale sul sito ufficiale, tra le collaborazioni in arrivo ci sono quelle con i Loserfruit e TheGrefg, anche se non sono state fornite indicazioni aggiuntive su quali contenuti arriveranno e quando verranno messi in vendita nel negozio oggetti. Non si hanno invece dettagli in merito alla possibilità di vedere anche delle modalità a tempo limitato o degli eventi in game oltre alle classiche skin ma, visto quando accaduto in passato, tale possibilità non sarebbe da escludere a priori.