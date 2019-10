Fortnite 2: Ghoul Trooper disponibile ancora per poco, in arrivo la Banana-Zombi

Quello di oggi è stato un aggiornamento del negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale particolarmente apprezzato dai giocatori, dal momento che è tornata in vendita una delle skin più rare tra le numerose presenti nel gioco.

Parliamo proprio della Ghoul Trooper, che può ora essere acquistata al prezzo di 1.500 V-Buck e dispone ora di uno stile aggiuntivo, gratuito per chi è già in possesso del rarissimo costume. Era ormai da un bel po' che gli utenti chiedevano a gran voce il ritorno di questo oggetto nel negozio e, dopo circa due anni dalla sua ultima comparsa, ecco che è di nuovo possibile aggiungerla al proprio armadietto.

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno appena pubblicato un nuovo trailer della durata di pochi secondi per annunciare il prossimo costume in arrivo nel negozio nel corso di questa notte: la "Banana-Zombi". Si tratta di una versione pesantemente modificata della skin della banana antropomorfa della Stagione 9, che qui mostra il suo scheletro e le sue interiora.

