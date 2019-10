Fortnite 2: un glitch del Cassonetto dell'Immondizia ci trasforma in fantasmi volanti!

Sulle pagine di Reddit, l'appassionato di Fortnite conosciuto come Bigdog-475 spiega di essere incappato in singolare glitch "a tema Halloween" di Fortnite Capitolo 2 che coinvolge una delle principali novità di gameplay introdotte da Epic Games, ovvero i Rifugi.

Immerso nell'esplorazione della nuova mappa di Fortnite, il redditor ha voluto "servirsi" di un Cassonetto dell'Immondizia per nascondere il proprio alter-ego dalla vista degli altri giocatori: come dimostrato nel filmato che accompagna il suo messaggio e che testimonia il fattaccio, per "sbloccare" il glitch basterebbe attendere che un avversario utilizzi a sua volta il cassonetto e rituffarsi velocemente all'interno del rifugio digitale per veder trasformare il proprio personaggio in un'inquietante massa di fumo.

Una volta assunta questa bizzarra forma eterea, il giocatore perde ogni controllo sui movimenti del suo alter-ego che, nel frattempo, viene proiettato in cielo fino a quando non si decide di effettuare un rischieramento per ritornare a terra. L'impossibilità di equipaggiare armi e oggetti durante questa fase, a ogni modo, rende il glitch dei Cassonnetti dell'Immondizia meno "problematico" di altri bug che, al contrario, hanno impattato negativamente sull'esperienza di gioco con l'attivazione impropria di funzionalità e poteri come quello dell'invincibilità di Fortnite.



Per rimanere in tema di misteri e "fatti inquietanti" collegati a Fortnite Battaglia Reale, sapevate che nei giorni che hanno anticipato l'apertura del Buco Nero di Fortnite sono trapelate online le skin dell'evento di Halloween che dovrebbe tenersi tra qualche giorno sulla nuova mappa di Fortnite Capitolo 2?