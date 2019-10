Fortnite 2: Guida e Mappa per completare tutte le missioni Acque Aperte

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Acque Aperte della Settimana 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, proponendovi una mappa in cui sono indicati tutti i luoghi in cui recarsi per portarle a termine.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Acque Aperte di Fortnite Capitolo 2, mostrandovi come completarle facilmente.

Atterra a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti (0/1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra dove atterrare a Scogliere Scoscese, Borgo Bislacco e Moli Molesti.

Nasconditi nei Rifugi in partite diverse (0/3)

Anche in questo caso, vi basta consultare la nostra mini-guida che spiega dove nascondersi in Rifugi in partite diverse.

Cerca forzieri a Scogliere Scoscese o a Brughiere Brumose (0/7)

Non dovrete far altro che trovare 7 forziere a Scogliere Scoscese o a Brughiere Brumose. Potrete farlo nell'arco di diverse partite. Le location in questione sono quelle contrassegnate sulla mappa con l'icona del forziere.

Elimina avversari con un Fucile di precisione (0/2)

Procuratevi un Fucile di precisione e utilizzatelo per eliminare due nemici. Potrete completare questa sfida anche nell'arco di più partite. Vi consigliamo di farlo nella modalità Rissa a squadre, dove avrete la possibilità di rientrare sul campo di battaglia anche dopo essere stati uccisi.

Resta accovacciato entro 20 m da un avversario per un totale di 10 secondi (10)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come restare accovacciati a 20 m dall'avversario per 10 secondi.

Infliggi danni agli avversari con le Pistole (0/500)

Dovrete infliggere almeno 500 punti danno con le Pistole. Anche in questo caso, giocare nella modalità Rissa a squadre renderà le cose più semplici.

Cerca scatole di munizioni in una singola partita (0/7)

Questa missione richiede di trovare 7 scatole di munizioni nell'arco di una singola partita. Giocando nella modalità Rissa a squadre dovreste riuscire nell'intento senza troppe difficoltà.

Ottieni un'eliminazione da 50 m di distanza o più (0/1)

Vi consigliamo di completare questa missione insieme a quella che richiede di eliminare gli avversari con un Fucile di precisione, premurandovi di colpire i nemici ad almeno 50 metri di distanza.

Sopravvivi alle fasi della tempesta (0/10)

Per completare questa missione dovete cercare di sopravvivere a 10 fasi della tempesta. Per riuscire nell'intento, vi consigliamo di giocare con un approccio più cauto, nascondendovi all'interno degli edifici lontani dalla tempesta.

Infliggi danni entro 10 secondi dall'uscita di un Rifugio (0/150)

Nascondetevi in un Rifugio, attendete che si avvicini un nemico e uscite allo scoperto quando siete certi di colpirlo. Vi basterà infliggere almeno 150 punti danno in totale.

Dopo aver completato le missioni Acque Aperte, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi mostra dove trovare la lettera O nascosta nella schermata di caricamento della Settimana 2.