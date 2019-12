Fortnite 2: Guida e Mappa per completare tutte le missioni Ascesa del Caos

Con l'arrivo della settimana 9, i giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle missioni Ascesa del Caos. In questa guida vi spieghiamo come completarle tutte, con l'aiuto di una mappa che vi mostra tutte le location in cui bisogna recarsi per portarle a termine.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2, spiegandovi cosa bisogna fare per completarle.

Cerca scatole delle munizioni a Foschi Fumaioli o Siepi Sempreverdi (7)

Dovrete cercare e raccogliere in tutto 7 scatole delle munizioni a Foschi Fumaioli o a Siepi Sempreverdi. Le due location in questione sono contrassegnate con l'icona della scatola delle munizioni sulla mappa riportata a fondo pagina. Per semplificare le cose vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, e di atterrare a Foschi Fumaioli in modo da completare contemporaneamente anche la missione seguente.

Fai skidiving attraverso gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli (1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra come attraversare gli anelli sospesi a Foschi Fumaioli.

Completa una prova a tempo sul motoscafo (1)

Potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come completare una prova a tempo sul motoscafo.

Infliggi danni agli avversari dal basso (250)

Per completare questa missione dovete infliggere almeno 250 punti danno agli avversari sparando dal basso. Giocate nella modalità Rissa a Squadre, mantenetevi a terra e sparate agli avversari che si trovano sopra di voi su edifici e strutture.

Danza al ponte d'acciaio verde, al ponte d'acciaio giallo e al ponte d'acciaio rosso (1)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra dove danzare sul ponte d'acciaio verde, giallo e rosso.

Effettua eliminazioni con il Fucile a Pompa (3)

In questo caso dovrete trovare un fucile a pompa e utilizzarlo per eliminare almeno 3 avversari. Vi consigliamo di completare questa missione nella modalità Rissa a Squadre, dove avrete la possibilità di rientrare in partita dopo essere stati uccisi.

Usa una Zipline in partite diverse (2)

Vi basta consultare la nostra mini-guida che spiega come usare una Zipline in partite diverse.

Effettua eliminazioni da meno di 5 metri (3)

Per portare a termine questa missione dovete effettuare 3 eliminazioni da meno di 5 metri. Vi consigliamo di completarla insieme alla precedente missione che richiede di effettuare eliminazioni con il Fucile a Pompa.

Cerca forzieri in una singola partita (5)

Potrete completare facilmente questa missione nella modalità Rissa a Squadre, dove è possibile rientrare in partita anche in caso di morte. Se volete evitare guai, vi consigliamo di cercare i forzieri nei vari luoghi indicati tranne Foschi Fumaioli, dato che questa location sarà molto gettonata dai giocatori.

Infliggi danni agli avversari mentre sono in acqua (500)

Non dovrete far altro che sparare ai giocatori che si trovano in acqua, fino a infliggere almeno 500 punti danno. Vi consigliamo di recarvi al centro della mappa e dalle parti di Brughiere Brumose, zone in cui alcuni giocatori saranno impegnati a completare la missione delle prove a tempo sul motoscafo. Potrete approfittarne per colpirli e accumulare danni.

A che punto siete con le missioni Ascesa del Caos di Fortnite Capitolo 2? Se le avete completate tutte, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega dove trovare i PE nascosti a Foschi Fumaioli.